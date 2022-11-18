Росія втратила на війні в Україні за добу 350 окупантів, 6 крилатих ракет, 5 дронів і танк

За час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 83,4 тис. окупантів, 2879 танків, 1536 безпілотників і 480 крилатих ракет
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 18 листопада армія РФ втратила на війні в Україні:
- особового складу – близько 83 460 (+350) осіб,
- танків – 2879 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 5808 (+4) од,
- артилерійських систем – 1865 (+5) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО – 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),
- крилаті ракети – 480 (+6),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,
- спеціальна техніка – 161 (+1).
За добу 17 листопада найбільших російські загарбники зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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