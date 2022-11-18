В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії Росія ще не готова піти з України і встановити мир — Боррель » Росія втратила на війні в Україні за добу 350 окупантів, 6 крилатих ракет, 5 дронів і танк За час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 83,4 тис. окупантів, 2879 танків, 1536 безпілотників і 480 крилатих ракет Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого до 18 листопада армія РФ втратила на війні в Україні: особового складу – близько 83 460 (+350) осіб,

танків – 2879 (+1) од,

бойових броньованих машин – 5808 (+4) од,

артилерійських систем – 1865 (+5) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО – 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),

крилаті ракети – 480 (+6),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,

спеціальна техніка – 161 (+1). За добу 17 листопада найбільших російські загарбники зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.