 
«  
  »

Росія втратила на війні в Україні за добу 350 окупантів, 6 крилатих ракет, 5 дронів і танк

розбита техніка окупантів

За час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 83,4 тис. окупантів, 2879 танків, 1536 безпілотників і 480 крилатих ракет

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 18 листопада армія РФ втратила на війні в Україні:

  • особового складу – близько 83 460 (+350) осіб,
  • танків – 2879 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 5808 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1865 (+5) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО – 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),
  • крилаті ракети – 480 (+6),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,
  • спеціальна техніка – 161 (+1).

За добу 17 листопада найбільших російські загарбники зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

18 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  