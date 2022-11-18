Прогноз погоди на вихідні 19–20 листопада: від -3 до +17 °С

Цей вікенд здивує українців погодним розмаїттям. За даними Sinoptik.ua, поки в одних областях погода на вихідних тішитиме незвичним для листопада теплом, в інших очікуються невеликий мороз та снігопад.

Погода в суботу 19 листопада

У Криму та Херсонській області повітря в суботу прогріється до +13 °С, у Дніпропетровській та Запорізькій областях — до +12 °С, в Одеській, Миколаївській Донецькій та Полтавській — до +8 °С. Водночас на заході країни, в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, очікується до -3…-2 °С.

У решті регіонів погода буде типовою для листопада. У Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть +5 °С, на півночі, у Києві, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях — близько 0 °С.

Східні області, Сумщину, Чернігівщину та Полтавщину в суботу накриють дощі, на решті території буде хмарно, але без опадів.

Погода в неділю 20 листопада

У неділю в Криму синоптики прогнозують до +17 °С, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — до +11 °С. На Донеччині, Луганщині, Закарпатті та Запорізькій області термометри покажуть не більше +7 °С. Найхолодніше буде на Чернігівщині — до -3 °С. На решті території очікується близько 0 °С.

У Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть дощі, у Полтавській та Вінницькій — сніг із дощем. Ну а мешканцям Київської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Сумської та Тернопільської областей варто приготуватися до снігопаду.

Погода у понеділок 21 листопада

Новий тиждень розпочнеться з потепління на півдні та південному сході. У Криму, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях стовпчики термометрів піднімуться до +18…+20 °С, у Запорізькій та Дніпропетровській — до +15 °С, Донецькій, Луганській та Кіровоградській — до +12 °С. На решті території країни погода на початку тижня буде сльотавою — очікується мокрий сніг за температури близько 0 °С.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вважали, що сніг на Павла Льодостава, 19 листопада, обіцяє сніжну зиму. Якщо галки цього дня голосно кричали на гіллі, очікували потепління, а безвітряна погода провіщала холод.

Сніг на Федота Мученика, 20 листопада, віщував серйозні паводки навесні, а ожеледиця — сувору зиму з сильними морозами. Ну а якщо водойми вкривалися тонкою кригою, незабаром чекали на справжню зимову негоду.