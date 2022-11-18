Появились новые фото со съемок продолжения «Секса в большом городе»

В Нью-Йорке продолжаются съемки второго сезона «И просто так» — продолжения уже культового сериала «Секс в большом городе». На этот раз папарацци стали свидетелями съемок сцены в Центральном парке с участием Синтии Никсон и Сары Джессики Паркер.

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер/Фото: Jason Howard/Associated Press/East News

Яркие и эффектные наряды главных героинь всегда были важной частью сериала, и в новом сезоне от этого правила не отступают. По крайней мере, по части яркости. Так, Паркер, которая играет Кэрри Брэдшоу, появилась в ярко-розовом жакете и золотистом платье с бантом. Этот наряд пополнил галерею противоречивых образов героини во втором сезоне, которые поклонники видели ранее на съемках. Перед камерой Сара Джессика Паркер уже появлялась с мемным клатчем-голубем JW Anderson, а также в комбинезоне, который в сети сравнили с униформой автомеханика.

Сара Джессика Паркер/Фото: Jason Howard/Associated Press/East News

Судя по другим актерам, участвующим в сцене, героини оказались в центре костюмированного шествия, так что, возможно, и в их случае речь идет не о повседневных нарядах — по крайней мере, понадеемся на это.