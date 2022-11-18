Квартира в аренду — что в ней должно быть?

Пешая доступность к работе и хорошо развитая инфраструктура имеют большое значение при выборе жилья для долгосрочной аренды. Но также принципиальным является обустройство квартиры, в которой придется проводить свободное время. Даже учитывая актуальные требования бывает непросто снять квартиру Харьков в том числе предлагает варианты с различных локациях города. Поэтому вместе с сотрудниками портала Country.ua собрали несколько рекомендаций, которые помогут в выборе.

Наличие доступной меблировки

Очень редко квартиросъемщики ищут варианты жилья с голыми стенами. Чаще всего предлагаются полностью обустроенные помещения, в которые можно въезжать сразу после заключения договора. Но стоит учесть, что такие варианты будут стоить дороже. Тем, кого интересует недорогая аренда квартиры, стоит обратить внимание на Холодногорский район, как наиболее бюджетный. На сайтах недвижимости представлено множество вариантов в широком ценовом диапазоне.

Если своего имущества нет, придется рассматривать квартиры с такой мебелью:

кровать или диван — второй вариант больше подойдет для небольших однокомнатных квартир, диван можно сложить, сэкономив пространство, а ночью — использовать для сна;

кухонный стол со стульями — место для приема пищи должно быть комфортным, если кухня не слишком большая, стол можно использовать в качестве рабочей поверхности во время приготовления пищи;

шкаф — большой предмет мебели поможет содержать квартиру в чистоте, отлично если сюда уместятся не только летние вещи, но и зимние куртки, а также обувь.

Тем, кто работает дома или учится, дополнительно потребуется рабочий стол. Он должен быть расположен недалеко от окна, чтобы можно было сэкономить на искусственном освещении днем.

Бытовая техника

Газовая плита и холодильник обязательно должны присутствовать в съемном жилье. Стандартным набором считается наличие бойлера, пылесоса, телевизора и стиральной машинки. Тем, кто любит готовить, стоит обратить внимание на присутствие дополнительной кухонной техники, такой как мультиварка, микроволновая печь и духовка. Чем больше бытовой техники будет в квартире, тем дороже обойдется аренда. Возможно, есть смысл некоторые приборы приобрести за свой счет, чтобы не переплачивать владельцу жилья.