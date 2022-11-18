Частину виведених із Херсона російських військ можуть передислокувати під Бахмут

Про це повідомляє британська розвідка.

Там зазначили, що після відходу на лівий берег Дніпра російські війська укріплюють позиції на більшості ділянок в Україні, вони збудували нові траншейні системи біля кордону з окупованим Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту, що свідчить про підготовку росіян до подальшого контрнаступу ЗСУ.

Крім того, британська розвідка вважає, що РФ перекине частину військ у район Бахмута.

«Цілком імовірно, що Росія спробує зрештою передислокувати частину сил, відведених із Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області», — йдеться у повідомленні.