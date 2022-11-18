Авром Ревуцкий — министр еврейских дел УНР (Украинская народная республика)



Авром (Авраам) Ревуцкий появился на свет в самом начале февраля 1889 года в городке Смела, который сегодня относится к Черкасской области. Вряд ли его отец, уважаемый раввин, предполагал, что сын начнет заниматься политикой, но у жизни были на Аврома другие планы.

Когда Авром был еще совсем маленьким, семья Ревуцких перебралась в Палестину и мальчик пошел в школу уже там. В ближневосточном климате жить было сложно — со временем у членов семьи начались проблемы со здоровьем, а найти хороших докторов на новой земле оказалось проблематично. Ревуцкие вернулись в Российскую империю. Авром доучился в гимназии в Аккермане (сегодня — Белгород-Днестровский), потом в Венском университете, а в 1916 году окончил физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе.

И хотя образование у него было строгое техническое, Ревуцкого куда больше интересовали пламенные речи. Авром устроился в редакцию газеты «Одесский Листок» и строчил заметку за заметкой. Революционные веяния витали во всей Европе и концентрировались в Российской империи, находя самый живой отклик в сердцах деятельной молодежи. Авром исключением не стал. В 1905 году он присоединился к еврейской социал-демократической партии левого направления Поалей-Цион. Ему дали партийную кличку Шлимович. В 1913 году Ревуцкого сделали членом Бюро Всемирного социалистического союза еврейских рабочих.