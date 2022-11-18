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Авром Ревуцкий — министр еврейских дел УНР (Украинская народная республика)

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Авром (Авраам) Ревуцкий появился на свет в самом начале февраля 1889 года в городке Смела, который сегодня относится к Черкасской области. Вряд ли его отец, уважаемый раввин, предполагал, что сын начнет заниматься политикой, но у жизни были на Аврома другие планы.

Когда Авром был еще совсем маленьким, семья Ревуцких перебралась в Палестину и мальчик пошел в школу уже там. В ближневосточном климате жить было сложно — со временем у членов семьи начались проблемы со здоровьем, а найти хороших докторов на новой земле оказалось проблематично. Ревуцкие вернулись в Российскую империю. Авром доучился в гимназии в Аккермане (сегодня — Белгород-Днестровский), потом в Венском университете, а в 1916 году окончил физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе.

И хотя образование у него было строгое техническое, Ревуцкого куда больше интересовали пламенные речи. Авром устроился в редакцию газеты «Одесский Листок» и строчил заметку за заметкой. Революционные веяния витали во всей Европе и концентрировались в Российской империи, находя самый живой отклик в сердцах деятельной молодежи. Авром исключением не стал. В 1905 году он присоединился к еврейской социал-демократической партии левого направления Поалей-Цион. Ему дали партийную кличку Шлимович. В 1913 году Ревуцкого сделали членом Бюро Всемирного социалистического союза еврейских рабочих.

Казалось бы, самое время вернуться в Палестину и развернуть бурную деятельность там. Но судьба подбросила ему возможность проявить себя в Украине: когда после революции власть на определенном этапе перешла к Центральной Раде, ему нашлось место в новом правительстве! В 1918 году он стал министром еврейских дел УНР и стал активно отстаивать украинскую самостоятельность от России. На Трудовом конгрессе 22-28 января 1919 года в Киеве Ревуцкий заявил, что одна из обязанностей социалистических партий в Украине — поддержка ее независимости. Но так думали не все.

На своей должности в правительстве УНР Ревуцкий оставался недолго. В Украине вспыхнули новые еврейские погромы, правительство не пыталось их остановить, и Авром решил, что при таких обстоятельствах не хочет оставаться в Киеве. Он ушел в отставку и переехал в подмандатную Палестину. На новом месте он тоже не задержался. После очередных местных погромов Авром выпустил памфлет «От Бальфура к Сэмюэлу» с резкой критикой политики британских властей. Эти самые власти его судили и выслали из страны.

Пришло время перебираться в Европу. Авром пожил в Берлине и в 1924 году сменил ее на Штаты. Там он писал книги и сотрудничал с еврейскими журналами и газетами. В 1946 году министр еврейских дел УНР умер в Нью-Йорке.

Ганна Руденко

18 ноября, 2022 | Category: История, Культура, Общество, Политика, Статьи

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