Євросоюз після вироку суду вимагає від Росії визнати відповідальність за аварію МН17

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вимагає від Росії визнати відповідальність збитий малазійський літак рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року

Про це йдеться в заяві Борреля.

«ЄС повторює свій заклик до Росії визнати свою відповідальність за цю трагедію і повною мірою співпрацювати з розслідуванням», — зазначив він.

Голова дипломатії Євросоюзу назвав рішення Гаазького окружного суду у справі про збитий малазійський літак рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року «першим кроком на шляху встановлення істини».

Він нагадав, що Євросоюз неодноразово вимагав якнайшвидшого з’ясування обставин та проведення міжнародного розслідування, щоб пролити повне світло на авіакатастрофу. За словами Борреля, подібні акти насильства загрожують безпеці цивільної авіації та є грубим порушенням міжнародного миру та безпеки.

«Кримінальне розслідування щодо причетності інших осіб досі триває, як і справи проти російської держави в Європейському суді з прав людини та в Міжнародній організації цивільної авіації», — додав Боррель.