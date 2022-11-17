Зеленський про рішення суду щодо рейсу МН17

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Гаазького трибуналу по трагедії МН17, яка сталася в небі над Донбасом у 2014 році

Реакція Зеленського з’явилась у його Twitter.

Він привітав рішення суду, однак зазначив, що хотів би бачити на лаві підсудних замовників злочину, тобто керівництво РФю.

«Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим», — написав Зеленський.