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За добу з-за кордону повернулося 29 тис. українців: ситуація на західному кордоні

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За минулу добу, 16 листопада, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 65 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід». 

Відомо, що з України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. Зокрема, 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу в’їхали 32 тисячі осіб, 29 тисяч з них – українці.

За спробу незаконного перетину державного кордону України було затримано 19 осіб, п’ятеро з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 14 чоловіків було затримано поза ними.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено чотирьох чоловіків, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів про «інвалідність», «непридатність до військової служби», а також підроблені свідоцтва про народження дітей.

17 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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