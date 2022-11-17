За добу з-за кордону повернулося 29 тис. українців: ситуація на західному кордоні

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

Відомо, що з України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. Зокрема, 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу в’їхали 32 тисячі осіб, 29 тисяч з них – українці.

За спробу незаконного перетину державного кордону України було затримано 19 осіб, п’ятеро з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 14 чоловіків було затримано поза ними.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено чотирьох чоловіків, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів про «інвалідність», «непридатність до військової служби», а також підроблені свідоцтва про народження дітей.