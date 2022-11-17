В Україні без електропостачання наразі 40% споживачів, а Київщина може бути без світла кілька днів

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що в Україні через російські атаки наразі без світла 40% споживачів, а на Київщині світло можуть вимикати на декілька днів.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Київській області треба бути готовою до того, що електроенергії не буде протягом кількох днів. Через це будуть не планові вимкнення, а планові увімкнення — на 2—3 години щонайбільше.

“Ситуація дуже складна, але контрольована. Росіяни завдали дуже серйозної шкоди обʼєктам передачі (підстанціям), через які живляться багато областей і в центрі, і на заході. Було попадання в ТЕЦ, яка припинила працювати через пошкодження. Зараз по всій країні — аварійні відключення. Це буде тривати до перших відновлюваних робіт. Частково підключили споживачів, але й зменшити обсяги відключень неможливо”, — пояснив Сахарук.