У Києві екстрені відключення світла. Графіки не діють

На ранок 17 листопада у Києві застосовують екстрені відключення електроенергії, графіки вимкнень поки не діють
Про це попереджає ДТЕК Київські електромережі.
«Шановні клієнти! В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють», – попередили у ДТЕК вранці 17 листопада.
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
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