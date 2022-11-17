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У Києві екстрені відключення світла. Графіки не діють

На ранок 17 листопада у Києві застосовують екстрені відключення електроенергії, графіки вимкнень поки не діють

Про це попереджає ДТЕК Київські електромережі.

«Шановні клієнти! В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють», – попередили у ДТЕК вранці 17 листопада.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

17 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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