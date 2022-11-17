Росія завдала удару по двох об’єктах інфраструктури Дніпра Глава Пентагону підсумував результати «Рамштайну-7» для України » У Києві екстрені відключення світла. Графіки не діють На ранок 17 листопада у Києві застосовують екстрені відключення електроенергії, графіки вимкнень поки не діють Про це попереджає ДТЕК Київські електромережі. «Шановні клієнти! В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють», – попередили у ДТЕК вранці 17 листопада. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.