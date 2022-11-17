«Таких масштабів я ще не бачив»: український омбудсмен про побачене в херсонських катівнях

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець шокований побаченим у херсонських катівнях, де російські військові знущались із українців

Про це він сказав в ефірі телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

«Є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей… Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий», — сказав Лубінець.

За його словами, російські загарбники катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, знімаючи процес на відео, а потім убивали.

Лубінець переконаний, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, «оскільки це система, яку побудувала Російська Федерація». За його словами, де є фільтраційні табори, там неодмінно є й катівні.

Омбудсмен також розповів, що в Херсоні знайдено одне місце масового поховання, де наразі правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії. Лубінець зазначив, що після того, як воєнні злочини представників російської армії буде зафіксовано, доступ до поховання отримають і журналісти.