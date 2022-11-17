Росіяни вдарили по Одещині, пошкоджено об’єкт інфраструктури

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що окупанти обстріляли інфраструктуру області.
Про це він написав у Telegram.
“Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України”, – йдеться у дописі.
Марченко закликав мешканців області знаходитись в укриттях та вірити в захисників та ППО.
До слова, у Дніпрі сьогодні, 17 листопада, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У місті фіксують проблеми зі світлом.
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