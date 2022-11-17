Британська розвідка: Руйнування інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії Над Києвом збили дві крилаті ракети » Росіяни вдарили по Одещині, пошкоджено об’єкт інфраструктури Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що окупанти обстріляли інфраструктуру області. Про це він написав у Telegram. “Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України”, – йдеться у дописі. Марченко закликав мешканців області знаходитись в укриттях та вірити в захисників та ППО. До слова, у Дніпрі сьогодні, 17 листопада, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У місті фіксують проблеми зі світлом.