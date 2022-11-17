Над Києвом збили дві крилаті ракети У Києві екстрені відключення світла. Графіки не діють » Росія завдала удару по двох об’єктах інфраструктури Дніпра Ранком 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі, попередньо є один поранений Про це інформував заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко в телеграм. «Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об’єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки», — мовиться в тексті. Народний депутат України Олексій Гончаренко також повідомляв про перебої з електропостачанням в місті.