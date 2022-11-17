 
«  
  »

Росія завдала удару по двох об’єктах інфраструктури Дніпра

Ранком 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі, попередньо є один поранений

Про це інформував заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко в телеграм.

«Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об’єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки», — мовиться в тексті.

Народний депутат України Олексій Гончаренко також повідомляв про перебої з електропостачанням в місті.

17 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  