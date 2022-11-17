НАТО нарощуватиме військову міць України, але у війну не вступить

Ракети, які впали в Польщі, прискорять консолідацію НАТО щодо підтримки України, але сам Альянс у війну не вступить

Про це у коментарі Gazeta.ua заявив військовий експерт Петро Черник.

«G20 було дуже серйозним ударом для Путіна. Йому дали чітко зрозуміти його місце і цивілізаційну прірву між Росією та світом. Президент РФ показав, що цей виклик прийняв і готовий воювати до останнього. Однак за останні кілька місяців росіяни показали, що у них наростає проблема з ракетами. Потужностей, щоб завдавати ударів щоденно, вони не мають. Дістають ракети зі складів, а нові треба виготовити», – розповів Черник.

Ракети, які впали у Польщі – це перша ситуація, коли напряму зачепили країни НАТО, пояснив експерт.

«Блок зрозумів, з чим має справу і що вся відповідальність на росіянах. Це означає, що Україні передаватимуть ще більше сучасних зенітно-ракетних комплексів та посилять фінансування. Це прискорить консолідацію НАТО щодо нарощування військової міці України, однак сам Альянс у війну не вступить», – уточнив Черник.