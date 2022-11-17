На проміжних виборах у США республіканці перемагають у Палаті представників

Про це повідомляє CNN.

У штаті Джорджія все ще тривають вибори до Сенату, які будуть завершені у грудневому другому турі та визначатимуть, наскільки великою буде більшість у демократів.

Перемога республіканців у Палаті представників завершить другий строк перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікера в січні.

Як пише CNN, до палати повернеться ідеологія колишнього президента США Дональда Трампа.

«Нова Палата представників під керівництвом республіканців напевно зробить життя Білого дому більш складним до кінця терміну правління Байдена, як президент визнав перед виборами, коли він сказав журналістам, що втрата більшості Демократичної партії зробить ситуацію складнішою», — пише CNN.