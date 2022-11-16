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Лідери G20 засудили агресію Росії проти України у підсумковій декларації Глава ЦРУ был в Киеве во время ракетной атаки России » За добу Росія в Україні втратила 630 окупантів Від 24 лютого до 16 листопада РФ втратила на війні в Україні 82,7 тис. окупантів, 5797 бронемашин, 2871 танк, 1525 безпілотників, 3474 крилаті ракети та 209 ППО Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ. За 266 дні російська армія втратила на війні в Україні орієнтовно: особового складу – близько 82710 (+630) осіб,

танків – 2871 (+10) од,

бойових броньованих машин – 5797 (+24) од,

артилерійських систем – 1860 (+10) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО – 209 (+1) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),

крилаті ракети – 3474 (+75),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,

спеціальна техніка – 160 (+0). За добу 15 листопада найбільших втрат рашисти зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.