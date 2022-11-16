За добу Росія в Україні втратила 630 окупантів

Від 24 лютого до 16 листопада РФ втратила на війні в Україні 82,7 тис. окупантів, 5797 бронемашин, 2871 танк, 1525 безпілотників, 3474 крилаті ракети та 209 ППО
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За 266 дні російська армія втратила на війні в Україні орієнтовно:
- особового складу – близько 82710 (+630) осіб,
- танків – 2871 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 5797 (+24) од,
- артилерійських систем – 1860 (+10) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО – 209 (+1) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
- крилаті ракети – 3474 (+75),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,
- спеціальна техніка – 160 (+0).
За добу 15 листопада найбільших втрат рашисти зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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