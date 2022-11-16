 
«  
  »

За добу Росія в Україні втратила 630 окупантів

Від 24 лютого до 16 листопада РФ втратила на війні в Україні 82,7 тис. окупантів, 5797 бронемашин, 2871 танк, 1525 безпілотників, 3474 крилаті ракети та 209 ППО

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За 266 дні російська армія втратила на війні в Україні орієнтовно:

  • особового складу – близько 82710 (+630) осіб,
  • танків – 2871 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 5797 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1860 (+10) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО – 209 (+1) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
  • крилаті ракети – 3474 (+75),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,
  • спеціальна техніка  – 160 (+0).

За добу 15 листопада найбільших втрат рашисти зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

16 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  