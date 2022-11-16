Внаслідок обстрілів енергетичних об’єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла

Під час нової масштабної ракетної атаки по всій території України пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури

Про це повідомили в пресслужбі НЕК «Укренерго» у Facebook.

Зазначається, що росіяни знову намагаються вимкнути світло в країні. Зокрема під час нової масштабної ракетної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є прильоти в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. У зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів», — зазначили в Укренерго.

Енергетики додали, що в Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

«Просимо залишатися в укриттях та дякуємо за розуміння», — зазначили в Укренерго.