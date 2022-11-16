У ISW з’ясували, чому РФ завдала масованого ракетного удару по Україні саме 15 листопада

Росія навмисне спланувала масований ракетний удар по Україні на 15 листопада, аби завдати його у день виступу Володимира Зеленського на саміті G20
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські аналітики переконані, що Кремль підготував масштабну ракетну атаку до того, як президент України Володимир Зеленський представив свої мирні пропозиції з 10 пунктів на саміті G20 15 листопада.
Зеленський під час виступу по відеозв’язку повторив, що Україна буде вести переговори з Росією, якщо Кремль повністю виведе свої війська з окупованих територій, відновить територіальну цілісність, а також забезпечує покарання за воєнні злочини.
У ISW припустили, що Кремль навмисно спланував ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що такий масштабний обстріл вимагає тривалої підготовки.
«Російська провоєнна спільнота в telegram стверджувала, що таким чином Кремль помстився Зеленському за «русофобські» заяви невдовзі після його виступу, але неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін, насправді свідчить про незацікавленість Кремля у створенні передумов для переговорів з Україною», — дійшли висновку в ISW.
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