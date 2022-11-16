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Швеція відправляє нову допомогу Україні, в тому числі ППО

Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, а також автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту

Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, передає Aftonbladet.

Уряд Швеції у серед презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії ЄС.

Згідно з інформацією, йдеться про пакет у 720 мільйонів шведських крон від уряду ($60 млн).

«Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн», — заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

  • Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні і атакує енергетичну інфраструктуру, їхня мета – викликати нову хвилю біженців. Він озвучив потреби України: збільшити кількість IRIS-T та NASAMS, отримати HAWK і Crotale в достатній кількості, прийняти та виконати рішення по SAMP-Т, отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.
16 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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