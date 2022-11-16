России снизит темпы ударов по энергетическим объектам в Украине — ракеты заканчиваются

Россия в значительной степени истощила запасы высокоточных систем вооружения и, вероятно, будет вынуждена снизить темпы ударов по критически важной инфраструктуре в Украине, считают

эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Накануне Россия нанесла крупнейшую с начала войны серию ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Официальный представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат сообщил, что российские военные выпустили около 100 крылатых ракет Х-101 и Х-555 по целям на Украине — в первую очередь по украинским объектам критической инфраструктуры.

Украинские и российские источники сообщили, что российские силы нанесли удары по целям в Киеве, а также в Ровенской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Волынской и Харьковской областях.

Российские военные, вероятно, использовали значительную часть своих оставшихся систем высокоточного оружия в ходе скоординированных ракетных ударов 15 ноября, констатирует ISW.

Украинский генштаб сообщил, что украинские системы ПВО сбили 73 российские крылатые ракеты и все беспилотники. 10 октября украинские ПВО сбили 43 крылатые ракеты из 84 (и 13 беспилотников).

Увеличение процента сбитых ракет демонстрирует улучшение работы ПВО за последний месяц, и украинский генеральный штаб объяснил это улучшение эффективностью западных систем ПВО.

ISW считает, что российские силы значительно истощают свой запас высокоточного оружия и, вероятно, России придется замедлить темпы своей кампании против критически важной украинской инфраструктуры. Российские ракетные удары при этом продолжают представлять угрозу для мирного населения Украины, отмечают эксперты. Ущерб же украинской энергетической инфраструктуре вряд ли сломит дух украинцев, полагают в ISW.