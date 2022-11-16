Новостройки в пригороде Киева: какое жилье предлагают

Недвижимость за крупными населенными пунктами всегда пользовалась спросом, но особенно он вырос в начале эпидемии коронавируса. В городах-спутниках Киева жители Украины находят более чистый воздух, красивые пейзажи и тишину. Застройщики в этих районах беспокоятся о комфорте жильцов, даже если ЖК класса эконом. Например, можно купить недорогую квартиру в ЖК Одесский бульвар с уютной планировкой. На территории несколько домов, зеленая зона, парковки и другие элементы инфраструктуры. Рассмотрим подобные форматы жилья за столицей.

Предложения на рынке недвижимости и преимущества ЖК

Комфорт зависит от класса жилья, в пригороде Киева можно купить такие квартиры в ЖК и таунхаусах:

эконом — площадь не превышает 30 кв.м, а высота потолков — 2,5 м, жилье характеризуется типовыми планировками и материалами не наилучшего качества;

комфорт — общие размеры — около 36 квадратных метров, а кухни — до 10, такие квартиры занимают основную часть рынка;

бизнес — на 50 кв.м можно организовать не только зону отдыха, но и рабочее пространство;

элит — эксклюзивные квартиры с потолками до 3 м и площадью до 100 кв.м.

Если бюджет ограничен, можно купить жилье класса эконом или комфорт. Рассмотрим предложения застройщиков детальнее.

Популярные ЖК в пригороде Киева

Жилой комплекс — не обязательно небоскреб. В пригороде столицы легко найти квартиры в невысоких новостройках. Популярны такие ЖК:

Новые Метры PARK. Цена за квадрат стартует от 675 долларов. К покупке предложены квартиры класса комфорт. Дом из кирпича утеплен пенополистиролом. На территории есть зеленые зоны и гаражные боксы. Одесский бульвар. Фасады домов оформлены в морском стиле. Дом из газоблока с утеплением минеральной ватой. Стоимость за 1 квадратный метр начинается от 608 долларов. Гостомельские Липки. Трехэтажные домики выглядят очень мило. Рядом с комплексом парковые зоны, ТЦ, транспортная развязка, школа и детский сад. Новостройка выполнена в европейском стиле. Цена за квадрат начинается от 590 долларов. Пионерский квартал. Рядом расположено метро Теремки. Дом монолитно-каркасный с автономным отоплением. Предусмотрены разные планировки жилой площади. Стоимость квадратного метра — от 600 долларов.

Цены на квартиры зависят от класса, инфраструктуры рядом. Жилье в пригороде Киева — это живописные пейзажи, удобные зоны отдыха и все, что нужно, для комфортной жизни.