На Житомирщині перейменували місто Новоград-Волинський

Новоград-Волинський Житомирської області перейменували на Звягель
Нардеп Олексій Гончаренко опублікував постанову Верховної Ради у телеграм.
«Перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви «Звягель». Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський. Важливе рішення, як частина деколонізації: позбавляємося залишків російської імперії, яка намагалася стерти українську ідентичність», — пише Гончаренко.
За відповідні постанови #8179 та #8180 проголосувало 260 депутатів.
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