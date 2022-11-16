Верховна Рада України закликала виключити Росію з G20 Новостройки в пригороде Киева: какое жилье предлагают » На Житомирщині перейменували місто Новоград-Волинський Новоград-Волинський Житомирської області перейменували на Звягель Нардеп Олексій Гончаренко опублікував постанову Верховної Ради у телеграм. «Перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви «Звягель». Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський. Важливе рішення, як частина деколонізації: позбавляємося залишків російської імперії, яка намагалася стерти українську ідентичність», — пише Гончаренко. За відповідні постанови #8179 та #8180 проголосувало 260 депутатів.