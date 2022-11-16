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Лідери G20 засудили агресію Росії проти України у підсумковій декларації

саміт G20

16 листопада голови світових країн-лідерок виступили зі спільною заявою, де «рішуче засудили» агресію Росії проти України

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, усі представники країн G20 підписали декларацію, де «рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання й посилює теперішню вразливість світової економіки».

Німецький делегат повідомив Reuters, що декларацію прийняли без будь-яких змін за проєктом, оприлюдненим у вівторок.

У документі мовиться про «нові погляди та різні оцінки ситуації й санкцій».

«Міжнародне право має бути дотримано, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима», —  йдеться в декларації лідерів, яка вітає чорноморську зернову ініціативу.

16 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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