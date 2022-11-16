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Израиль пригласил в МИД украинского посла в связи с голосованием в ООН

Резолюция ООН, которую поддержал Киев, призывает начать расследование израильской оккупации Западного берега реки Иордан

Израиль сообщил, что вызвал в МИД посла Украины, чтобы заявить ему протест, после того как Киев проголосовал за резолюцию ООН о начале международного расследования многолетней оккупации Израилем Западного берега реки Иордан.

Резолюция, одобренная в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе, просит Международный суд ООН «срочно» рассмотреть вопрос о «длительной оккупации, заселении и аннексии палестинской территории», что, как говорится в документе, нарушает право палестинцев на самоопределение.

В беседе с послом Евгением Корнийчуком Израиль «выразил разочарование» решением Украины проголосовать за резолюцию, говорится в заявлении, опубликованном МИД Израиля.

«Послу было разъяснено, что такое поведение не является воплощением дружеского поведения», – говорится в заявлении.

В сообщении о встрече, опубликованном на странице украинского посольства в Израиле в Facebook, говорится, что Корнийчук выразил разочарование позицией Израиля, чьи представители воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о выплате российских репараций Украине.

Хотя в заявлении израильской стороны утверждается, что посол был «вызван», Украина сообщила, что встреча была спланирована заранее и не была вызовом.

16 ноября, 2022 | Category: Израиль, Новости, Украина

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