Активісти знищили чорною фарбою картину Клімта у Відні

Активісти організації «Останнє покоління» (Letzte Generation) облили чорною маслянистою рідиною картину Густава Клімта «Смерть і життя» в Музеї Леопольда у Відні.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ORF.

Згідно з інформацією, рідина — це «фейкова» нафта, картина та рама картини цілі.

«Краса життя з одного боку, очікування смерті з іншого. Так Густав Клімт намалював «Смерть і життя» понад 100 років тому. Сьогодні ми скочуємося до катастрофи неймовірних масштабів, тому що, як і герої Клімта, не хочемо миритися зі смертельною загрозою», – пояснив акцію 30-річний активіст.

Активіст закликав до розумних заходів жорсткої економії — таких як обмеження швидкості у 100 км/год на автобані та відмова від нового буріння нафти і газу.