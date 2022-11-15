Умова для переговорів одна — Росія має залишити всі захоплені території, — Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

«Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета — звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна — Росія має залишити всі захоплені території», — написав Залужний.

За словами головкома ЗСУ, ситуація на фронті стабільна та контрольована.

«Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.