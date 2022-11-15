У тимчасово окупованому Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей

Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.

«У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає», – пише пресслужба.

Повідомляється, що в окупованому місті щотижня народжується близько 5-6 дітей. Порівняно з даним до повномасштабного вторгнення Росії, в «українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50 діток» за сім днів.

Нині рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом.

«Росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!» – додають у пресслужбі.