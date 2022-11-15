У тимчасово окупованому Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області щотижня вмирає близько 150 людей. Загалом смертність зросла у чотири-п’ять разів
Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.
«У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає», – пише пресслужба.
Повідомляється, що в окупованому місті щотижня народжується близько 5-6 дітей. Порівняно з даним до повномасштабного вторгнення Росії, в «українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50 діток» за сім днів.
Нині рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом.
«Росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!» – додають у пресслужбі.
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