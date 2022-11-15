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«Рухаємось до кордонів 1991 року»: В Офісі президента відреагували на маячню Лаврова на саміті G20

В Офісі президента, коментуючи виступ голови МЗС Росії Сергія Лаврова на саміті G20, заявили, що мир може бути тільки на умовах України

Про це у Telegram написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Деякі невдахи надто болісно реагують на єдино можливий сценарій у реальному світі. Цей сценарій — українська формула миру. Інакше не буде. Мир буде тільки українським. Тому ми рухаємося вперед, до кордонів 1991 року», — заявив Єрмак.

  • 15 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників саміту G20 назвав умови для припинення війни в Україні. При цьому він заявив про неможливість «Мінська-3».
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров у своєму виступі на саміті пожалівся, що Зеленський нібито не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ.
15 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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