Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів Дев’ятий пакет антиросійських санкцій можуть узгодити до Різдва » «Рухаємось до кордонів 1991 року»: В Офісі президента відреагували на маячню Лаврова на саміті G20 В Офісі президента, коментуючи виступ голови МЗС Росії Сергія Лаврова на саміті G20, заявили, що мир може бути тільки на умовах України Про це у Telegram написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. «Деякі невдахи надто болісно реагують на єдино можливий сценарій у реальному світі. Цей сценарій — українська формула миру. Інакше не буде. Мир буде тільки українським. Тому ми рухаємося вперед, до кордонів 1991 року», — заявив Єрмак. 15 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників саміту G20 назвав умови для припинення війни в Україні. При цьому він заявив про неможливість «Мінська-3».

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у своєму виступі на саміті пожалівся, що Зеленський нібито не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ.