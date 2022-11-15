Разновидности деревянных евроокон

Ранее популярные пластиковые оконные конструкции отдают лидирующие позиции на рынке евроокнам из древесины. Это качественно новые изделия, технические характеристики которых превосходят металлопластиковые аналоги по многим параметрам. Деревянные евроокна имеют отменные показатели изоляции и устойчивости к негативным воздействиям внешней среды.

Виды деревянных окон

Новое поколение оконных конструкций представляет собой прочную деревянную раму, в которую заключен многокамерный стеклопакет. Такая комбинация обеспечивает непревзойденный внешний вид и высокие показатели сохранности тепла. В настоящий момент создано много разновидностей, что позволяет создать полноценную классификацию.

1. По типу открывания

На рынке представлены как глухие, так открывающиеся модели. Последний вариант может оснащаться различной фурнитурой, которая и определяет тип открывания:

Шупультовые – позволяют полноценно распахнуть створку. Оптимальный вариант для небольших проемов.

С импостом – представляют собой статические створки с центральной перегородкой и вертикальным расположением. Механизм осуществляет отклонение всей створки. Чаще используется для больших панорамных моделей.

Могут быть модели, оснащенные верхними фрамугами для дополнительного проветривания.

2. По типу материала

Для изготовления евроокон используют несколько вариантов древесины, которая отличается техническими характеристиками и ценой. Выделяют следующие варианты по типу исходного материала:

Дуб. Прочная древесина с поразительными показателями устойчивости к негативным воздействиям. Кроме отменных технических характеристик нужно отметить уникальный внешний вид, представленный природным рисунком волокон.

Сосна. Окна из сосны со стеклопакетом пользуются высоким спросом на рынке, поскольку это идеальное сочетание цены и качества. Материал отличается длительным сроком эксплуатации и высокими показателями теплосбережения.

Лиственница. Рамы из этого вида древесины ценятся за счет привлекательной текстуры поверхности и поразительной устойчивости к негативным климатическим воздействиям.

Даже при минимальном уходе деревянные рамы евроокон могут прослужить свыше 50 лет.

3. По оснастке фурнитурой

Глухие модели имеют минимальный набор фурнитуры, представленный клапаном проветривания, но распашные образцы комплектуются более сложными механизмами. В процессе изготовления окон может использоваться как самая простая, так и премиальная фурнитура. Важно отметить, что экономия на комплектующих может сказаться на функциональности и качестве плотности закрывания.

4. По форме и габаритам

Современное производство позволяет изготовить прочные деревянные рамы в самых разнообразных вариациях. По форме они могут быть квадратные, прямоугольные, круглые, арочные и нестандартные. При этом геометрические параметры также неограниченны. Все это обуславливает обширную сферу применения деревянных окон.

Разновидностей деревянных окон много и по вариантам конструкций они точно не уступают пластиковым. Кроме того, натуральный материал является абсолютно безопасным и способен поддерживать оптимальные микроклиматические условия в помещении.