Підрозділи окупантів їдуть зі Скадовського й Генічеського районів до Криму – Генштаб

Окремі підрозділи окупантів виїжджають із населених пунктів Скадовського та Генічеського районів Херсонщини в напрямку окупованого Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18 годину

Дослівно: «В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму».

Деталі: Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом цієї доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України. Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ та населені пункти по лінії зіткнення.

Ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;

та напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;

напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;

та напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки; на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників — поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів.