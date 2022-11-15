Макрон закликав лідера Китаю підштовхувати Путіна до реальних переговорів з Україною

Президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та на зустрічі, серед іншого, просив його переконувати президента Росії Владіміра Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.

Як інформує BFMTV, про це повідомили у Єлисейському палаці, пише «Європейська правда«.

«Еммануель Макрон просив Китай посприяти донесенню сигналів до президента Путіна з метою запобігти ескалації і з серйозними намірами повернутися за стіл переговорів», — зазначили у Єлисейському палаці.

У комюніке, опублікованому на сайті Єлисейського палацу, зазначають, що Макрон висловив глибоке занепокоєння намірами Росії продовжувати війну проти України і її глобальними наслідками, та сказав, що для подолання цих викликів потрібна тісна координація між Парижем і Пекіном.

«Обидва лідери підтвердили повагу до територіальної цілісності й суверенітету України і погоджуються з необхідністю найшвидшої деескалації. Вони підтвердили рішучу позицію щодо запобігання застосуванню ядерної зброї. Президент Сі висловив підтримку ініціативам президента Франції задля досягнення миру», — зазначають у тексті.

Також повідомили, що Макрон готовий вирушити з візитом до Китаю на початку 2023 року. Ця його зустріч з Сі Цзіньпіном була перша з листопада 2019 року.