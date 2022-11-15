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Лінія фронту на Луганщині наближається до великих міст

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що лінія фронту на Луганщині наближається до великих окупованих міст, місцеві жителі вже «чують» наближення ЗСУ

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

За словами Гайдая, на Луганщині багато російських мобілізованих, і хоча рівень їхньої військової підготовки низький, велика кількість ворожих військових та тотальне мінування територій заважають ЗСУ швидко просуватись вглиб Луганщини.

«Але в місцевих телеграм-каналах ми вже читаємо про те, що жителі чують достатньо голосно бої біля великих міст. Це свідчить про наближення лінії фронту», — сказав голова ОВА.

Він також розповів, що окупанти продовжують стягувати резерви та намагаються вести контрнаступальні дії, не зважаючи на великі втрати серед російських військових. Як Гайдай зазначає, «вони (росіяни, — ред.) йдуть по власним трупам».

«Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.
Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область», — пише він.

15 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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