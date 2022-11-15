Браслет для годинника

Сьогодні наручний годинник використовують не просто для того, щоб швидко дізнатись котра година. Він перетворився на стильний аксесуар в чоловічому та жіночому гардеробі, який може надати модного акценту будь-якому образу. І це не дивно, адже виробники та дизайнери пропонують нам широкий асортимент ефектних, стильних та елегантних годинників і змінних браслетів. Вибрати справді важко, а ще важче — стриматись від покупки.

Оформлення годинника: обираємо новенький браслет!

Бувають ситуації, коли в улюбленому годиннику ремінець чи браслет вийшов з ладу. В таких випадках варто просто замінити браслет і надалі носити дорогий серцю аксесуар в оновленому вигляді.

Чим доповнити годинник? Шкіряним ремінцем чи металевим браслетом? Дизайнери та стилісти переконані, що годинник — це незамінний аксесуар, який варто підбирати під стиль взуття, колір пряжки на ремені чи відтінок інших аксесуарів. Саме металевий браслет — це безпрограшний варіант, який буде стильно виглядати на витонченому жіночому зап’ясті та на руці ділового чоловіка. Він доречно доповнює класичний образ, повсякденний і навіть спортивний стиль. Сучасні металеві браслети сьогодні на піку популярності, вони все більше приваблюють покупців своєю універсальністю, практичністю, надійністю та естетичним виглядом.

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із металу, нержавіючої сталі та кераміки;

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Український годинниковий інтернет-магазин Correa пропонує вам якісні та надійні браслети з білих і жовтих металів та в чорному матовому кольорі. У нашому каталозі ви знайдете унікальні чоловічі та жіночі моделі з цікавим дизайном, привабливим плетінням і формою ланок.

Як купити металевий браслет до годинника: поради та рекомендації

Найголовніше — браслет має подобатись та відповідати вашому стилю і характеру. Проте, обираючи аксесуар, не керуйтесь виключно емоціями. Варто здійснити раціональну покупку та придбати такий браслет, який буде вам зручний та завжди доречний.

Вибирайте модель за шириною.

Щоб новенький браслет ідеально підійшов до вже існуючого годинника, вам потрібно поміряти ширину в мм. між вушками корпусу (в місці кріплення браслета). Аксесуар саме з такою шириною вам потрібен.

Виміряйте довжину попереднього ремінця чи браслета.

Загальна довжина виробу — це довжина довгої і короткої сторони разом. Важливо, щоб новий браслет не був коротшим чи надміру довгим. Вам має бути з ним зручно.

Зверніть увагу на властивості металу.

До прикладу, литі браслети трохи важчі, ніж сталеві. Комусь подобається відчувати виріб на своїй руці, хтось шукає модель, яка не обтяжує зап’ястя.

Обирайте якісний товар.Він не обов’язково повинен бути дуже дорогим. Але, якщо це оригінальний браслет відомої марки, то він може прослужити десяток років та стане вишуканим доповненням до вашого образу.

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