У Херсоні офіційно підняли український прапор Шкарлет заявив, що лише 1% освітян погодились на співпрацю з РФ » В Україну приїхала чергова партія бронетранспортерів з Литви Литва передала Україні нову партію американських гусеничних бронетранспортерів М113, більшість з яких з мінометами Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас «Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та 2 одиниці танків з системою керування вогнем) та боєприпаси», – написав Арвідас Анушаускас у своєму твіттері.

Він також уточнив, що Литва виконує свої зобов’язання і наразі в Україну уже відправлено 62 М113 різного призначення.

M113 — це американський основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. У липні Литва оголосила про надання Україні додатково бронетранспортери M113 та боєприпаси.