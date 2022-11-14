У Запорізькій області збільшується кількість військових РФ

Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко вважає, що на окупованих територіях Запорізької області російські військові вже деморалізовані

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«У Запорізькій області відчувається збільшення кількості російських військових. Про це розповідають місцеві мешканці. Військових РФ перекидають до Дніпрорудного, Енергодара, Мелітополя. Це ті військові, яких відвели з правого берега, чи ті, які перебували у резерві — наразі невідомо. Вони відразу починають облаштовувати свої позиції, будувати додаткові укріплення, займають будинки місцевих мешканців», — зазначив Лишенко.

За його словами, оборонні укриття, які облаштовують російські військові не зможуть стримати українську армію.

«Російські військові, які перебувають тривалий час на цих територіях, вже деморалізовані. Окупанти кажуть місцевим: колись зранку ви прокинетесь, а нас вже тут нема. Тобто росіяни розуміють, що ніхто не буде вв’язуватися у міські бої. Вони морально готові до відступу», — підкреслив Лишенко.