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У Кремля немає пристойного виходу із ситуації, в яку загнала себе РФ

Путін

Надзвичайний та повноважний посол України Ігор Харченко вважає, що Росія перестає бути світовим гравцем, але Кремль ще не змирився з цим

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Як би не змінювалася позиція Кремля, у нього вже немає пристойного виходу із ситуації, в яку загнала себе РФ. Я б менше звертав увагу на все, що зараз лунає з Кремля. Розмови про ядерну зброю, які активно велися ще три тижні тому — це ще один спосіб Кремля привернути до себе світову увагу», — зазначив Харченко.

За словами дипломата, основну політичну партитуру світових новин грають ЗСУ.

«Москва програє агресивну війну проти України. Визнати це Москві — означає визнати публічно свою нікчемність. Москва буде шукати будь-які способи, де вона вважає, що має вплив на міжнародну політику. Щоб нагадувати, що Росія колись належала до групи світових держав», — підкреслив Харченко.

14 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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