В Україну приїхала чергова партія бронетранспортерів з Литви » У Херсоні офіційно підняли український прапор У звільненому Херсоні офіційно підняли прапор України, у заході взяв участь президент Володимир Зеленський. Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Instagram, заступник очільника ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram Деталі: Єрмак опублікував у соціальній мережі відео офіційного підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. Це сталося під час приїзду до міста Володимира Зеленського. Церемонія підняття прапора супроводжувалася виконанням гімну України. Разом з президентом звільнений Херсон відвідали Єрмак, заступники очільника ОПУ Кирило Тимошенко і Роман Машовець, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, окремі міністри та заступники міністрів.