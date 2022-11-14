Туреччина натякає на вину США у теракті в Стамбулі, «відкидає їхні співчуття»

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу відкинув співчуття Сполучених Штатів з приводу теракту у Стамбулі, натякнувши, що Анкара вбачає у ньому і провину США.

Як повідомляє «Європейська правда», його слова наводить CNN Turk.

«Ми не приймаємо співчуття від посольства США», — заявив Сулейман Сойлу.

«Ми знаємо, як це координувалося. Ми знаємо, який сигнал нам надіслали. І ми надішлемо дуже сильний сигнал у відповідь на цей», — сказав міністр.

У спілкуванні зі ЗМІ він заявив також, що теракт у Стамбулі був здійснений за дорученням штабу курдської організації YPG, що розташований у сирійському районі Кобані, а виконавицю відправили до Туреччини через сирійський Афрін. За його словами, правоохоронці вже провели операції за 21 адресами та затримали 46 осіб.

«Причетні до теракту могли вже сьогодні втекти до Греції, але їх оперативно схопили», — цитує міністра агентство Anadolu.

Сойлу заявив також, що організатори нібито готували вбивство виконавиці теракту — «викинути з вікна чи кинути в канал», щоб поліція не викрила усю мережу.

Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 6 осіб і ще 81 отримали поранення, з останніх 39 осіб вже виписали з лікарень після надання допомоги. П’ятеро з госпіталізованих — у реанімації.