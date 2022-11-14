США запровадить санції проти 42 осіб та компаній, причетних до закупки військових технологій для РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що США запровадить санкції проти 14 фізичних та 28 юридичних осіб, причетних до закупки військових технологій для РФ

Про це пише Reuters.

Вона заявила, що оголошення санкцій заплановано на вечір понеділка.

«Це частина наших більш масштабних зусиль, що направлені на зрив військових дій Росії та позбавлення її необхідної зброї та обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю», — заявила Єллен.

Наразі вона не повідомляє, які ж технології потраплять під санкції, аби перекрити російські закупівлі.

Також зазначається, що міністерство фінансів США наклало санкції на окремі військово-промислові компанії в Росії, а міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки РФ.