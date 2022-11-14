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Шкарлет заявив, що лише 1% освітян погодились на співпрацю з РФ

По всій Україні лише 1% освітян погодились на співпрацю з російськими окупантами, владі відомі майже всі прізвища цих людей, і кожен із них відповідатиме перед законом

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, кількість освітян, які погодилися викладати за російською програмою, «вкрай низька».

«Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто», – наголосив очільник МОН.

Шкарлет додав, що на Херсонщині більшість дітей не пішли до школи, а навчалися дистанційно за українською програмою.

14 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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