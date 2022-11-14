Під час втечі з Херсону росіяни покинули гелікоптери, танки та РСЗВ Прем’єр Британії назвав РФ ізгоєм та запропонував план з економічної ізоляції країни » рф серйозно пошкодила ключовий об’єкт Укренерго Минулого тижня російські окупанти серйозно пошкодили один з ключових об’єктів «Укренерго». Це вплинуло на електроживлення Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської та Донецької областей, повідомив голова правління Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Наразі ситуація у цих регіонах залишається складною, тому там застосовуються планові й аварійні відключення. «Київський та харківський енерговузол — це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших енергетичних компаній. Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться», — пояснив він. 14 листопада планові відключення світла діятимуть у Києві та 8 областях. Про це повідомляється в Telegram -каналі «Укренерго». «У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях», — зазначається у повідомленні.