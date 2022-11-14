Арабський світ розділився на три табори у ставленні до війни РФ проти України, — генсек в Арабський Раді в Україні

Серед арабських країн є ті, що підтримують Україну, виступають за Росію та такі, котрі розуміють ситуацію, проте підіграють РФ

Про це розповів генеральний секретар в Арабський Раді в Україні Мохаммад Фараджаллах у етері Еспресо.

За його словами, мешканці та влада Марокко, Кувейту, Катару та більшої частини Саудівської Аравії підтримують український народ.

У Єгипті, Йорданії, частково — у Палестині та Лівані, Іраку уряд розуміє, що відбувається, проте населення підіграє президенту РФ Володимиру Путіну або має антизахідні погляди.

До третьої, невеликої, групи належать Сирія, Судан, де підтримують Росію, адже тамтешні маріонеткові режими давно прихильні до Москви.