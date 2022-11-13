Новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обіцяє кинути виклик путінському режиму

Новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обіцяє кинути виклик путінському режиму на зустрічі світових лідерів G20 в Індонезії.

Про це повідомляє BBC, пише «Європейська правда».

Сунак вирушає на Балі в неділю вдень на саміт найбільших економік світу G20. Британські офіційні особи готувалися до цієї зустрічі, вважаючи, що там буде президент Росії.

Очікувалося, що прем’єр-міністр Сунак разом із іншими світовими лідерами засудить Владіміра Путіна за його війну в Україні в обличчя. Але минулого тижня Москва заявила, що Путін не приїде, а замість нього Кремль направить міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, тож слова гніву будуть спрямовані на нього.

Виступаючи перед від’їздом до Індонезії, Сунак сказав, що «війна Путіна викликала спустошення у всьому світі, знищуючи життя та вкидаючи міжнародну економіку у хаос».

«Цей саміт G20 не буде «бізнесом як зазвичай». Ми кинемо виклик путінському режиму і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, який представляє форум G20″, — сказав Сунак.

Цьогоріч через присутність Росії на зустрічі не буде однієї з основних дипломатичних традицій цього зібрання — так званого сімейного фото, де лідери позують для групового знімку.