Укрпошта запустила передпродаж марки з містом-героєм Херсоном

В Україні запустили передпродаж першої марки, яка присвячена місту-герою Херсону.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста.

Фото зі сторінки Ігоря Смілянського

І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсона, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на пару днів раніше події. Бо в Укрпошті точно знають, що наші військові – найкращі, а деокупація, то лише питання часу», – заявив він.

Гендиректор Укрпошти нагадав, що цьогоріч через окупацію українцям не вдалось поласувати херсонськими кавунами.

«А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці«, – пояснив він.

Смілянський зазначив, що у комплекті з маркою також йде конверт, на якому солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну, та листівка «Херсон – це Україна».