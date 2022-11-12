Не менш 10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра Демократи здобули важливу перемогу в боротьбі за контроль над сенатом США » Передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро У нічному звіті оперативного командування «Південь» підтвердилась інформація, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро Про це повідомляє оперативне командування «Південь». «Ситуація в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берега річки Дніпра. Але й на правому тривають заходи протидії. Ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ. Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру», — пише ОК. 11 листопада в мережі з’явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.