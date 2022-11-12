Китай не має велику повагу до РФ і, ймовірно, не розглядає відносини з Росією, як альянс, — Байден

Про це Байден заявив під час брифінгу.

«Ні, я не вважаю, що Китай має велику повагу до Росії. Не вважаю, що вони розглядають це як конкретний альянс. Якщо вже на те пішло, то вони намагаються дещо дистанціюватися від РФ», — сказав він.

Під час брифінгу президент США заявив, що планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном відносини Китаю та Росії.

При цьому в Пекіні заперечують відповідну позицію. За словами спікера МЗС КНР Чжао Ліцзяня, відносини між Китаєм та Росією «міцні як скеля», а їх довгостроковий та взаємний розвиток «заснований на взаємній довірі високого рівня та сильній динаміці».

«Китай готовий працювати з Росією, щоб сприяти сталому розвитку відносин у правильному напрямку», — резюмував спікер.