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Китай не має велику повагу до РФ і, ймовірно, не розглядає відносини з Росією, як альянс, — Байден

Джо Байден

Президент США Джо Байдена заявив, що Китай, ймовірно, не розглядає відносини з Росією, як альянс і не має великої пошани до РФ

Про це Байден заявив під час брифінгу.

«Ні, я не вважаю, що Китай має велику повагу до Росії. Не вважаю, що вони розглядають це як конкретний альянс. Якщо вже на те пішло, то вони намагаються дещо дистанціюватися від РФ», — сказав він.

Під час брифінгу президент США заявив, що планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном відносини Китаю та Росії.

При цьому в Пекіні заперечують відповідну позицію. За словами спікера МЗС КНР Чжао Ліцзяня, відносини між Китаєм та Росією «міцні як скеля», а їх довгостроковий та взаємний розвиток «заснований на взаємній довірі високого рівня та сильній динаміці».

«Китай готовий працювати з Росією, щоб сприяти сталому розвитку відносин у правильному напрямку», — резюмував спікер.

12 ноября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США

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