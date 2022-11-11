У Кремлі на тлі відходу військ РФ від Херсона наголосили, що хочуть мирних перемовин із Україною

Про це сказав у п’ятницю журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.

«На наш погляд, спеціальну військову операцію в Україні можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо», — сказав «голос» Путіна.

При цьому Пєсков бідкається, що Київ не хоче перемовин.

«Але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі», — зазначив він.