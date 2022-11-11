 
«  
  »

У Кремлі на тлі відходу військ РФ від Херсона наголосили, що хочуть мирних перемовин із Україною

У Кремлі заявили, що розглядають варіант завершення війни шляхом мирних перемовин із Україною

Про це сказав у п’ятницю журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.

«На наш погляд, спеціальну військову операцію в Україні можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо», — сказав «голос» Путіна.

При цьому Пєсков бідкається, що Київ не хоче перемовин.

«Але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі», — зазначив він.

11 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  