У Києві запровадили екстрені відключення світла в значних обсягах, — гендиректор Yasno

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що вночі на 11 листопада сталися нові російські атаки на енергооб’єкти України, тож у Києві запровадили екстрені відключення електрики

Про це він написав у фейсбуці.

«Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках», — наголосив він.

Як відомо, у п’ятницю, 11 листопада, на всій території України запровадили планові відімкнення електроенергії. Найбільший обсяг обмежень ввели у Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів.

У ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.