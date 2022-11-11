Стелажі для магазину

Кожен власник продуктового магазину прагне отримати максимально можливий прибуток, адже харчові продукти мають попит, незалежно від зовнішніх факторів. Однак варто враховувати, що об’єм продаж напряму залежить від якості продуктів та вибраного для їх презентації обладнання.

В компанії Art-Trade ви можете придбати сучасне обладнання, що дозволить раціонально використовувати простір та вигідно презентувати товар. Найбільшою популярністю сьогодні користується стелаж перфорований, що чудово підходить для розміщення у невеличких магазинах, супермаркетах та торгових центрах.

Переваги торгових стелажів з перфорацією

До вибору стелажів для товарів варто підходити дуже відповідально та уважно, адже саме від якості обладнання буде залежати тривалість зберігання харчових продуктів. Практичним і універсальним рішенням буде придбання стелажів з перфорованою стінкою, що мають наступні переваги:

компактні розміри;

зручність для покупця;

простота монтажу;

легкість та зручність транспортування.

Наявність перфорації забезпечує достатню циркуляцію повітря, що захистить продукцію від передчасного псування. Такі стелажі чудово підійдуть не лише для продуктових крамниць, але й для магазинів промислових чи господарчих товарів та електричного обладнання.

Також наші спеціалісти можуть запропонувати вам високоякісне холодильне обладнання для зберігання та продажу напівфабрикатів, ковбасних та м’ясних виробів, молочної продукції чи напоїв.

Оснащення відділу з хлібобулочними виробами

Майже кожен з продуктових магазинів пропонує покупцям свіжі хлібобулочні вироби, що завжди мають попит. Аби хліб залишався свіжим, а клієнту було зручно обирати необхідну продукцію, варто придбати стелаж хлібний. Таке обладнання може мати різноманітні габарити та форми.

Хлібні стелажі та острови надають наступні переваги:

вільний доступ покупців до хлібобулочної продукції;

можливість розміщувати на прилавку велику кількість хліба;

стійкість та надійність.

Обираючи торгові стелажі для хлібобулочних виробів варто звернути увагу на якість матеріалів виготовлення, розміри та функціональність. Кваліфіковані спеціалісти компанії ART Trade допоможуть обрати оснащення для магазину, що відповідає суровим стандартам. В нашому каталозі ви знайдете великий вибір торгового обладнання від вітчизняного виробника.